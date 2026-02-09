Inicio
De privilegios y vergüenzas

“Si Petro-Perú fuese una empresa privada, hace tiempo que hubiese sido reestructurada o liquidada”.

    María Cecilia Villegas
    Por

    CEO de Capitalismo Consciente Perú

    "Los trabajadores de la empresa [Petro-Perú] han salido a marchar y están buscando generar presión por el temor a perder sus privilegios".
    Un privilegio es un derecho especial que una persona tiene y que le permite acceder a recursos, oportunidades o a un trato diferenciado. Es decir, la pone por encima del resto de las personas. Para nuestros políticos de izquierda, haber ido a un colegio de élite, haber estudiado en una universidad en el extranjero o incluso nacer en una familia rica es considerado un privilegio. Y sin duda lo es. Pero también es un privilegio trabajar en una empresa que da bonos, préstamos sin intereses y cubre los costos de alimentación para las vacaciones, y da apoyo de escolaridad para los hijos hasta los 25 años. Cuando esa es una empresa pública, estos beneficios dejan de ser un privilegio para convertirse en un abuso.

