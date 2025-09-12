Jaime Graña Belmont
Jaime Graña Belmont

Escucha la noticia

00:0000:00
Del caos vehicular, al orden y el respeto
Resumen de la noticia por IA
Del caos vehicular, al orden y el respeto

Del caos vehicular, al orden y el respeto

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El en Lima y Callao no solo es insuficiente, es también nocivo para la salud, la seguridad, la competitividad y para nuestra calidad de vida. Millones de peruanos invertimos horas para recorrer pocos kilómetros y muchos pagan hasta S/ 9 por tramos en micros, combis y autos colectivos informales. En contraste, los sistemas formales —Metropolitano y corredores— ofrecen tarifas reguladas entre S/ 2.20 y S/ 3.20 por tramo, pero no logran cubrir ni el 15% de una demanda creciente. Esto quiere decir que hay demanda y capacidad económica en la población para acelerar las obras de Metros, las concesiones de los corredores segregados y complementarios.

Según el BCR, solo en Lima, los ciudadanos pierden 542 horas al año en el tráfico, lo que equivale a 45 días de 12 horas desperdiciados, es decir, ¡más de un mes y medio de trabajo o descanso perdido en congestión!

Esto se traduce en más de S/ 20 mil millones al año en pérdidas económicas y de competitividad, que equivalen a cerca del 2% del PBI, según estimaciones del Banco Central de Reserva (BCR). El transporte se ha convertido en un castigo diario: levantarse de madrugada, llegadas atrasadas, enfermedades respiratorias y mal humor que se convierte en agresiones inaceptables.

La problemática no es exclusiva de Lima. En ciudades como Arequipa, Chiclayo y Cusco, la congestión también genera pérdidas millonarias anuales: S/ 700 millones, S/ 500 millones y S/ 400 millones respectivamente, según estimaciones de la Asociación Automotriz del Perú (AAP). Detrás de estas cifras hay horas productivas desperdiciadas, combustible derrochado, más contaminación y menor competitividad.

El sector automotor y todas sus actividades conexas —transporte, combustibles, industria, entre otras—, que aportan cerca del 9% del PBI, enfrentan una paradoja: pese a su peso estratégico en la economía nacional, la infraestructura vial, el sistema de transporte de personas y la planificación urbana siguen rezagadas. Hemos tenido 26 ministros de transportes y Comunicaciones en 26 años. El reto para este y el próximo gobierno es apostar decididamente por una movilidad eficiente, moderna, segura y sostenible para todos los peruanos.

La salida está clara, ejecutar las obras del Metro en tiempo récord, renovar y ampliar la flota de transporte público para atender la demanda real de los peruanos bajo un esquema de concesiones transparentes, profesionalizar a los conductores, construir el Anillo Vial Periférico y vías de evitamiento en las principales ciudades, y modernizar la gestión del tránsito con tecnología y fiscalización efectiva. Todo ello acompañado de una lucha frontal contra la extorsión y el crimen que hoy contaminan el sistema, tiñendo de sangre nuestras comunidades, y esto tiene que parar. Solo así podremos pasar de la precariedad al orden, y de la congestión al acceso a un transporte digno, seguro y eficiente que devuelva tiempo, productividad y calidad de vida a millones de peruanos.

No es fácil, pero con decisión política y gestión efectiva podemos cambiar del caos al orden y el respeto por los demás y el respeto por la ley.

*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.

Jaime Graña Belmont es Gerente General de Asociación Automotriz del Perú

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC