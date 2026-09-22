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Resumen

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Oficialmente, la empresa alemana FlixBus ingresó al mercado peruano, pero de la mano de la empresa de transporte Polo Minería y Proyectos S.A.C. (Pominpro), del Grupo Polo. Esto se da a través de una alianza en la que Pominpro opera la flota y FlixBus actúa como “facilitador”. En medio de cuestionamientos por parte del gremio Cotrap-Apoip, debido a que este modelo comercial permitiría a FlixBus vender pasajes bajo su marca sin asumir directamente las condiciones que exige el reglamento de transporte interprovincial, además del historial de infracciones de Pominpro, se ha puesto en duda cómo será la distribución de responsabilidades ante futuras eventualidades con el servicio.

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