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Del conteo rápido al escrutinio final

“Estas elecciones, que reflejan un país profundamente polarizado, representan también una oportunidad para ejercer la paciencia como una virtud democrática”.

    Gustavo Carrasco Fonseca
    Por

    Máster en Estadística, Universidad de Piura

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    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    El conteo rápido de Ipsos Perú para Transparencia mostró a Juntos por el Perú con una ventaja aparente sobre Fuerza Popular en la segunda vuelta presidencial. Sin embargo, con el avance del escrutinio, los números oficiales y distintos modelos predictivos empezaron a contar otra historia. Para muchos, eso ha sido suficiente para hablar de fraude. Pero antes de llegar a esa conclusión, vale la pena entender qué es el conteo rápido.

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