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Desafío audaz sobre la mesa del poder

“El manoseado estereotipo de que en ella habría una encarnación genética autoritaria no resiste el menor análisis”.

    Juan Paredes Castro
    Por

    Periodista y escritor

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    La presidenta Keiko Fujimori ha lanzado el desafío más audaz que un mandatario entrante haya planteado en los últimos 25 años, en función del férreo compromiso de su gobierno con una ambiciosa exigencia de resultados y rendición de cuentas.

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