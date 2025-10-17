Desestabilizar es la consigna

Ha pasado una semana desde la vacancia de Dina Boluarte como presidenta, y si bien el escenario político ha variado, la amenaza antidemocrática que a través de la violencia busca desestabilizar al país sigue más vigente que nunca.

La sucesión de mando constitucional convirtió a José Jerí en el encargado de la presidencia de la República. Si bien en un primer momento la presencia del congresista de Somos Perú generó más de una duda, su desempeño de las últimas horas, y sobre todo la elección de su Gabinete, ha hecho que quienes desconfiaban de su gestión empiecen a brindarle su confianza.

Con el nombramiento de sus ministros, Jerí ha dejado claro que la lucha contra la inseguridad ciudadana será prioridad en su gobierno. Un ex-GEIN en Interior y un excomando Chavín de Huántar en Defensa dejan clara esa intención.

La Presidencia del Consejo de Ministros, con Ernesto Álvarez Miranda al frente, también ha generado tranquilidad en los observadores que destacan en Álvarez sus valores democráticos y apego a la Constitución.

El mayor de los desafíos de Jerí en lo que va de su gobierno lo vivió el miércoles en la noche, durante la marcha de protesta que terminó lamentablemente con la muerte de Eduardo Ruiz Sáenz, de 32 años.

El director de la Policía Nacional, general Óscar Arriola, informó que fue el suboficial de tercera Luis Magallanes, de la Dirincri, quien disparó contra Ruiz.

Arriola adelantó que Magallanes, quien se encuentra hospitalizado, será puesto a disposición de la fiscalía. Aclaró que el suboficial se encontraba “comprendido en actos de verificación en inmediaciones de la avenida Abancay”. Añadió que la acción constituía “hechos aislados del planeamiento”.

Los generales a cargo del operativo del día han sido separados de sus funciones, en cumplimiento de las disposiciones internas de la institución.

Es condenable y lamentable la muerte de un peruano, por lo que sería repudiable que esta sea utilizada con fines desestabilizadores e intereses particulares.

Las protestas legítimas que reclaman por acciones concretas contra la inseguridad no pueden ser utilizadas por oportunistas para quebrar el orden constitucional y hacerse a la fuerza del poder.

“Fuera, Jerí” se escuchó el miércoles en la marcha, y las voces ofreciendo originales y disparatadas “salidas democráticas” no se han hecho esperar. El sueño de Susel Paredes, Flor Pablo o Ruth Luque como presidentas sigue siendo una posibilidad para quienes están acostumbrados a llamar “golpista” o “usurpador” a quien no les gusta o no se ajusta a sus intereses. La respuesta del jefe del Estado: “No renuncio”.

El intento de censurar a la Mesa Directiva para forzar la salida de Jerí de Palacio de Gobierno fracasó ayer en el Congreso.

Las iniciativas desestabilizadoras no cesarán, como tampoco la lista de nombres que hacen fila para tomar el poder. Esa película ya la vimos.