El caso del alambrón

Durante los últimos meses se ha hablado en medios acerca del caso del alambrón, un insumo de mallas, alambres, clavos, cables, etc. Este enfrenta ante Indecopi a los importadores de alambrón chino con la industria nacional, aunque la propia industria nacional también importa alambrón chino.

La primera instancia determinó en junio un margen dumping del 11,2% en las exportaciones al Perú entre julio del 2023 y junio del 2024, e impuso medidas provisionales antidumping por cuatro meses. Al vencer, ha decidido acertadamente –en mi opinión– suprimir las medidas provisionales mientras sigue analizando el caso.

Para que se configure un caso de dumping, debe acreditarse la existencia de un margen dumping, el daño a la industria nacional y la relación causal entre las exportaciones al Perú y el daño causado.

En esta columna quisiera centrarme en analizar si existe margen dumping, vale decir, si el producto exportado desde la China es exportado más barato al Perú que el precio al que se vende el producto en el mercado chino (llamado “valor normal”). ‘Spoiler’: los precios de exportación al Perú son más caros que los del mercado de origen.

Fíjense, según el S&P Global Commodity Insights, un proveedor independiente de información, en febrero del 2024, dentro del período de análisis, los precios promedio en el mercado interno chino fueron menores que el precio promedio de las exportaciones, con lo cual los márgenes de dumping serían 2% negativos, y si realizamos la comparación con el precio de exportación empleado por la primera instancia de Indecopi, el margen dumping sería 4% negativo.

Asimismo, si utilizamos información de febrero del 2025 del S&P Global Commodity Insights, un período reciente de este año, se observa un margen dumping negativo del 3%, al utilizar el precio promedio de las exportaciones de este producto desde China, y un margen negativo del 19% si se toma el precio de exportación usado por la primera instancia del Indecopi.

Es cierto que China subvenciona productos, y que esto nos hace sospechar que por esas prácticas el valor normal podría ser bajo en este caso, pero la primera instancia no ha logrado hasta ahora demostrar que haya distorsiones introducidas por el Gobierno Chino.

De otro lado, hay que tener en cuenta, como expliqué en una columna anterior, que “la tecnología usada en el mercado de origen es mucho más barata que aquella empleada en nuestro mercado por los productores nacionales de dicho producto. De hecho, mientras en el Perú se funde el acero en hornos de arco eléctrico, en China el 90% de la producción se realiza en hornos que se abastecen de oxígeno (Wordsteel.org). La diferencia de costos entre una y otra tecnología oscila entre 20% y 50% (DBS, 2022), es abismal”.

Además, en China hay plantas que producen 15 millones de toneladas anuales, mientras en el Perú solo se producen 36.000 toneladas anuales. Al haber mayor producción, se generan economías de escala, lo que significa que los costos de producir unidades adicionales disminuyen, a diferencia de lo que ocurre con la industria nacional.

La dificultad es determinar si el valor normal es bajo, por la tecnología y economías de escala, o por distorsiones introducidas por el Gobierno Chino, pero –nuevamente– estas no han logrado ser acreditadas.

En conclusión, si se usa China como país de referencia, no hay margen dumping (y ambas partes están de acuerdo en que no se debe utilizar Ecuador como referencia, que fue lo que hizo inicialmente la primera instancia), y más bien hay evidencia de que el precio en origen es más barato que en el destino por el uso de hornos de oxígeno, y porque las industrias chinas tienen economías de escala, dado su volumen de producción.

Nota: El autor ha realizado una consultoría para el sector importador.