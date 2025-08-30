En el Semáforo de este sábado 30 de agosto, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, luego de que un incendio lo consumiera casi por completo, quedando en abandono, finalmente se dará inicio a la reconstrucción del emblemático Edificio Giacoletti. Segundo, vistas curiosas y probablemente conocidas solo a través de películas o series es lo que los visitantes pueden disfrutar desde que cruzan la puerta principal del Museo Ferroviario Nacional de Tacna. Finalmente, el alto costo de la inseguridad ciudadana según data del MEF.

🟢EDIFICIO GIACOLETTI SERÁ RESTAURADO

Luego de que un incendio lo consumiera casi por completo, quedando en abandono, finalmente se dará inicio a la reconstrucción del emblemático Edificio Giacoletti, a fin de recuperar su historia y ponerlo al servicio de la ciudad. Este jueves, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, colocó de forma simbólica la primera piedra de la restauración. Según el burgomaestre, la estructura deberá estar terminada en 18 meses, es decir, en febrero del 2027. Asimismo, Prolima será la entidad encargada de llevar adelante este ambicioso proyecto.

🟢VIAJE AL PASADO SOBRE RIELES

A propósito del 96º aniversario de la reincorporación de Tacna al Perú, El Comercio visitó uno de los museos más representativos de la Ciudad Heróica. Vistas curiosas y probablemente conocidas solo a través de películas o series es lo que los visitantes pueden disfrutar desde que cruzan la puerta principal del Museo Ferroviario Nacional de Tacna, un espacio que guarda más de 160 años de historia y que hoy se ha convertido en uno de los epicentros culturales de la región.

🔴EL COSTO DE LA INSEGURIDAD

El Ministerio de Economía y Finanzas publicó este jueves el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2026-2029, documento de política económica que presenta las principales proyecciones locales y globales para el largo plazo. En él, el MEF realiza una estimación de cuál es el costo económico de la inseguridad, que bordea los S/19.800 millones para el 2025. La economista Paola Herrera añadió que, si bien la estimación del MEF recoge costos de los sectores público y privado, existen estudios que amplían aún más la magnitud.