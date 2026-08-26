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El 100% de empleabilidad: ¿una utopía?

“El 100% de empleabilidad debe ser más que una meta de Cetemin. Debería convertirse en una aspiración de toda la educación superior peruana”.

    Raúl Benavides Ganoza
    Por

    Director de la Compañía de Minas Buenaventura

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Hoy Cetemin cuenta con tres campus de primer mundo y gradúa a más de mil jóvenes cada año. Pero el indicador que más nos interesa no es solamente cuántos ingresan o cuántos obtienen un título. Es cuántos consiguen trabajo". Foto: Cetemin
    "Hoy Cetemin cuenta con tres campus de primer mundo y gradúa a más de mil jóvenes cada año. Pero el indicador que más nos interesa no es solamente cuántos ingresan o cuántos obtienen un título. Es cuántos consiguen trabajo". Foto: Cetemin

    Hace 23 años, un grupo de profesionales vinculados a la Universidad Nacional de Ingeniería decidimos crear un instituto dedicado a la formación de técnicos. Desde el comienzo tuvimos una convicción: la educación técnica no podía limitarse a transmitir conocimientos. Tenía que preparar a los jóvenes para trabajar, progresar y construir una vida mejor.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.