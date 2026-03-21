El Comercio es finalista los Digital Media Awards, Minedu separa a 214 trabajadores con antecedentes, Acuña ataca a la prensa

En el Semáforo de este sábado 21 de marzo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, dos proyectos de El Comercio son finalistas en los Digital Media Awards Worldwide 2026. Segundo, el Minedu separó a 214 trabajadores con antecedentes judiciales para proteger a los estudiantes. Finalmente, César Acuña atacó a la prensa acusando persecución política tras revelarse irregularidades de sus allegados.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Trabajos finalistas en premio internacional

Buenas noticias para El Comercio, ya que dos trabajos de esta casa editora han sido seleccionados como finalistas en los Digital Media Awards Worldwide 2026. Los proyectos son “Papeletas ciudadanas”, desarrollado por la sección Nacional y el equipo de #NoTePases, que compite en las categorías que premian la innovación y el servicio a las audiencias; y “Nuwa Senchi”, de ECData y el equipo de Nuevas Narrativas, parte de la selección de finalistas regionales que ahora avanzan a la fase de evaluación global.

🟢 El Minedu separa a 214 personas con sentencias y procesos judiciales

Entre el 1 de enero y el 12 de marzo último, el Ministerio de Educación (Minedu) separó a 214 personas que tenían sentencias o procesos judiciales por delitos graves, y que se desempeñaban en instituciones educativas a escala nacional. El objetivo de la medida es salvaguardar la seguridad de los estudiantes. Se informó que, del total, 186 son docentes y 28 trabajadores administrativos. Además, 202 involucrados laboraban en colegios públicos y 12 en instituciones privadas.

🔴 César Acuña y los ataques a la prensa

En la recta final de la campaña electoral, César Acuña, candidato presidencial y al Senado de Alianza para el Progreso, así como su partido, han intensificado un discurso que mezcla ataques contra los medios de comunicación con acusaciones de una presunta persecución política. El postulante ha recurrido a la estrategia cuando, en las últimas semanas, la prensa ha revelado cómo allegados a él o a su familia han obtenido contratos con el Estado, así como su supuesta injerencia en nombramientos en el Ejecutivo.