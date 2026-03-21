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El Comercio es finalista los Digital Media Awards, Minedu separa a 214 trabajadores con antecedentes, Acuña ataca a la prensa

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este sábado 21 de marzo.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Celebración de los Digital Media Awards Global 2025 de WAN-IFRA en Cracovia, Polonia.
    Celebración de los Digital Media Awards Global 2025 de WAN-IFRA en Cracovia, Polonia.
    / World News Media Congress 2025

    En el Semáforo de este sábado 21 de marzo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, dos proyectos de El Comercio son finalistas en los Digital Media Awards Worldwide 2026. Segundo, el Minedu separó a 214 trabajadores con antecedentes judiciales para proteger a los estudiantes. Finalmente, César Acuña atacó a la prensa acusando persecución política tras revelarse irregularidades de sus allegados.

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