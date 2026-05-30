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El doble rasero de Levitsky

“El Perú necesita análisis serios y equilibrados, no interpretaciones condicionadas por simpatías ideológicas”.

    María Isabel León
    Por

    Empresaria y expresidenta de Confiep

    misabel@comercio.com.pe

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    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Foto: Fernando Sangama / GEC)
    (Foto: Fernando Sangama / GEC)

    Steven Levitsky se ha convertido en una de las voces extranjeras más citadas para interpretar la política peruana. Su prestigio académico y posición en Harvard le han dado gran influencia en medios y círculos políticos. Sin embargo, mientras más interviene en el debate peruano, más evidente resulta una contradicción: su análisis parece perder neutralidad cuando los actores políticos no coinciden con sus afinidades ideológicas.

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