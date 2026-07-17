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El factor Castillo en el tablero de Balcázar

“Si aceptamos que un presidente puede utilizar el indulto para intervenir en un proceso cuya situación jurídica aún se encuentra bajo examen judicial, mañana cualquier caso sensible podrá terminar resolviéndose fuera de los tribunales”.

    Carlos Arias Suárez
    Por

    Abogado y Magíster en Política Jurisdiccional

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Gobierno evalúa solicitud de gracia presidencial presentada a favor de Pedro Castillo. (Foto: Andina)
    Gobierno evalúa solicitud de gracia presidencial presentada a favor de Pedro Castillo. (Foto: Andina)

    Hay malas ideas que reaparecen con una sorprendente facilidad en el Perú. Una de ellas consiste en creer que los problemas de la justicia pueden resolverse desde Palacio de Gobierno. Cada vez que un proceso penal adquiere una dimensión política, resurge la misma tentación: si la decisión de los jueces no convence, que intervenga el Presidente. Ahora, a propósito del informe emitido por un grupo de trabajo de las Naciones Unidas que recomienda la excarcelación de Pedro Castillo, algunos han vuelto a plantear la posibilidad de un indulto. Y precisamente por eso conviene recordar una verdad elemental: el indulto no fue concebido para corregir decisiones judiciales ni para satisfacer urgencias políticas.

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