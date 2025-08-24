El feudo de la desfachatez

La desvergüenza ha establecido sus dominios en el Congreso peruano. Hacen lo que quieren, cuando quieren y como quieren. El recato es un concepto desconocido para ellos y la desaprobación y rechazo de la opinión pública no les hace cosquillas. Cada vez que pensamos que no se puede caer más bajo, ahí están nuestros parlamentarios para demostrarnos que estamos equivocados.

Luego de elegir la que probablemente sea una de las peores mesas directivas en su historia, el Poder Legislativo se ha empeñado esta semana en multiplicar los escándalos y en mostrarse pródigo en sus desaciertos.

La elección de Elvis Vergara como presidente de las comisiones de Ética y Fiscalización, con la complicidad de las bancadas que lo respaldaron, es una de las mayores barbaridades perpetradas en contra de la alicaída imagen de la institución.

Vergara no se hizo conocido por su labor parlamentaria, sino por la investigación que abrió la fiscalía, a él y a otros de sus colegas, por el Caso ‘Los Niños’, una presunta red de congresistas que respaldó al golpista Pedro Castillo a cambio de favores. Elegirlo para presidir la comisión que debe velar por la ética y la integridad del Congreso es como dejar a un gato cuidando un puesto de pescado.

Esta semana se desató otro vendaval de críticas contra el Parlamento debido a un predictamen de la Comisión de Constitución que planteaba que los futuros senadores y diputados perciban una remuneración similar a la de un juez supremo titular: unos S/42 mil, aproximadamente. Al final, hubo marcha atrás, pero la intención de legislar en beneficio propio quedó en evidencia.

Para coronar una semana de malas decisiones, el pleno aprobó la norma que permite a los congresistas realizar proselitismo político en semana de representación. En otras palabras, el dinero de los contribuyentes se utilizará para financiar las campañas reeleccionistas de muchos de ellos. Una descarada forma de burlarse de la ciudadanía que los eligió.