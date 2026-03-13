El Comercio
El (mal) sueño del gas natural

“Se ha derruido la capacidad del país de atraer inversión en exploración y explotación en el sector hidrocarburos”.

    Alejandra Costa
    Por

    Curadora de Economía de Comité

    "En una democracia funcional, estaríamos viendo al gobierno tomar medidas técnicas para resolver esta emergencia".
    Es imposible dormir tranquilo en el Perú. Y estos últimos 11 días hemos sumado, a la larguísima lista de actividades que nos generan sobresaltos, el prender nuestra cocina a gas, encender la luz o ir a un grifo a llenar el tanque de nuestros vehículos.

