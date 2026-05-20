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El origen de los sueños

“¿Por qué las voces de la razón se encuentran debilitadas y no tienen tanto alcance como aquellas que hablan desde el engaño?”.

    Daniela Ibáñez de la Puente
    Por

    Analista política

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Un reciente estudio científico ha revelado la razón por la cual soñamos. Durante siglos nos permitimos imaginar las razones. Algunos les atribuían a los sueños un aspecto extrasensorial, esotérico, de contacto con un mundo que no está al alcance de la conciencia. Otros, como Freud, veían en los sueños la expresión cifrada de deseos reprimidos, todo aquello que no nos atrevemos a pensar y que solo encuentra salida cuando dormimos. Sin embargo, los neurocientíficos David Eagleman y Don Vaughn lo ven desde otro ángulo: desde el análisis sensorial y evolutivo, y a su hallazgo lo llamaron la teoría de la activación defensiva.

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