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El Perú que merecemos

“Ninguna medida tendrá éxito si el nuevo gobierno gobierna solo para sus votantes. El Perú necesita un liderazgo que escuche, dialogue y convoque”.

    Denisse Miralles
    Por

    Exministra de Economía y exjefa de la PCM

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    Ilustración: El Comercio
    Ilustración: El Comercio

    “El Perú se encuentra ante una oportunidad histórica”. Cuántas veces hemos escuchado esta frase. Personalmente, rozando ya las cinco décadas, la he oído en diversos contextos y desde distintas voces, siempre cargada de esperanza. Porque detrás de ella hay un llamado profundo: construir juntos la grandeza de nuestro país. Sin embargo, muchas veces no hemos estado a la altura de ese desafío.

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