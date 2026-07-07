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El verdadero recurso de Noruega

“La verdadera pregunta es si seremos capaces de construir las instituciones que permitan administrar esta riqueza con eficiencia, transparencia y visión de largo plazo”.

    Matthias Stimman
    Por

    Cónsul general honorario de noruega en el Perú

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    La principal explicación de que algunos países tengan menores niveles de corrupción que otros no sería la fibra moral de sus gobernantes, sino la calidad de sus instituciones. Ilustración: Giovanni Tazza
    La principal explicación de que algunos países tengan menores niveles de corrupción que otros no sería la fibra moral de sus gobernantes, sino la calidad de sus instituciones. Ilustración: Giovanni Tazza

    Cuando se habla de Noruega, es común pensar en petróleo, gas, pesca o en el mayor fondo soberano del mundo. Sin embargo, su verdadera riqueza no está bajo el mar del Norte, sino en la fortaleza de sus instituciones.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.