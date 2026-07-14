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Resumen

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Fotografía de archivo de la princesa heredera Mette-Marit de Noruega. Foto: Lise Aserud / EFE
Fotografía de archivo de la princesa heredera Mette-Marit de Noruega. Foto: Lise Aserud / EFE
Por Agencia EFE

La princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, ha recibido el alta médica tras recuperarse con éxito del trasplante de pulmón al que fue sometida el 17 de junio en el hospital universitario de Oslo (Rikshospitalet) debido al empeoramiento de la fibrosis pulmonar crónica que padecía, informó este martes la Casa Real del país escandinavo.

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