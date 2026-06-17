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La princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, a quien en 2018 se le diagnosticó una forma rara de fibrosis pulmonar que le provoca dificultades respiratorias, se ha sometido a un trasplante de pulmón «exitoso», según informó el Palacio el 17 de junio de 2026. Foto: Lise Åserud / NTB / AFP
La princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, a quien en 2018 se le diagnosticó una forma rara de fibrosis pulmonar que le provoca dificultades respiratorias, se ha sometido a un trasplante de pulmón «exitoso», según informó el Palacio el 17 de junio de 2026. Foto: Lise Åserud / NTB / AFP
/ LISE ASERUD
Por Agencia AFP

La princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, quien padece una grave enfermedad respiratoria, se sometió con éxito a un trasplante de pulmón, anunció este miércoles el Palacio Real.

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