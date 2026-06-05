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El Dr. Are Holm, jefe de servicio médico y especialista en neumología, comparece ante la prensa en el Hospital Universitario de Oslo (Rikshospitalet) el 5 de junio de 2026, frente a una imagen de fibrosis pulmonar, tras el anuncio de que la princesa heredera Mette-Marit de Noruega se encuentra en lista de espera para un trasplante de pulmón. Foto: Lise Åserud / NTB / AFP
El Dr. Are Holm, jefe de servicio médico y especialista en neumología, comparece ante la prensa en el Hospital Universitario de Oslo (Rikshospitalet) el 5 de junio de 2026, frente a una imagen de fibrosis pulmonar, tras el anuncio de que la princesa heredera Mette-Marit de Noruega se encuentra en lista de espera para un trasplante de pulmón. Foto: Lise Åserud / NTB / AFP
/ LISE ASERUD
Por Agencia EFE

La princesa Mette-Marit de Noruega, de 52 años, ha sido incluida en la lista de espera para recibir un trasplante de pulmón, debido al empeoramiento de la fibrosis pulmonar crónica que se le diagnosticó en 2018, informó este viernes la Casa Real de este país nórdico.

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