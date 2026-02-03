Escuchar
Esta fotografía de archivo tomada el 16 de junio de 2022 en Oslo, Noruega, muestra a Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera noruega Mette-Marit. Foto: HAKON MOSVOLD LARSEN / NTB / AFP

Esta fotografía de archivo tomada el 16 de junio de 2022 en Oslo, Noruega, muestra a Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera noruega Mette-Marit. Foto: HAKON MOSVOLD LARSEN / NTB / AFP

Esta fotografía de archivo tomada el 16 de junio de 2022 en Oslo, Noruega, muestra a Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera noruega Mette-Marit. Foto: HAKON MOSVOLD LARSEN / NTB / AFP
Esta fotografía de archivo tomada el 16 de junio de 2022 en Oslo, Noruega, muestra a Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera noruega Mette-Marit. Foto: HAKON MOSVOLD LARSEN / NTB / AFP
/ HAKON MOSVOLD LARSEN
Por Agencia AFP

Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera de Noruega Mette-Marit, se declaró no culpable de las acusaciones de violación el martes, en el primer día de un sonado juicio que empaña gravemente la imagen de la realeza en el país nórdico.

Europa

Hijo de la princesa heredera de Noruega se declara no culpable de violación

