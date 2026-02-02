Escuchar
(2 min)
Esta fotografía de archivo tomada el 16 de junio de 2022 en Oslo, Noruega, muestra a Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera noruega Mette-Marit. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB / AFP

Esta fotografía de archivo tomada el 16 de junio de 2022 en Oslo, Noruega, muestra a Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera noruega Mette-Marit. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB / AFP

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Esta fotografía de archivo tomada el 16 de junio de 2022 en Oslo, Noruega, muestra a Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera noruega Mette-Marit. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB / AFP
Esta fotografía de archivo tomada el 16 de junio de 2022 en Oslo, Noruega, muestra a Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera noruega Mette-Marit. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB / AFP
/ HAKON MOSVOLD LARSEN
Por Agencia AFP

Marius Borg Høiby, el hijo de la princesa heredera de Noruega, fue detenido de nuevo el domingo por sospechas de ataques y amenazas, un día antes de la apertura en Oslo de su proceso por violaciones, anunció la policía el lunes.

Detienen de nuevo en Noruega al hijo de la princesa Mette-Marit
Europa

Detienen de nuevo en Noruega al hijo de la princesa Mette-Marit

Rusia confirma negociaciones miércoles y jueves en Abu Dabi sobre guerra en Ucrania
Europa

Rusia confirma negociaciones miércoles y jueves en Abu Dabi sobre guerra en Ucrania

El juicio por violación que ha puesto bajo el escrutinio público a la familia real noruega
Europa

El juicio por violación que ha puesto bajo el escrutinio público a la familia real noruega

Dron ruso mata a 15 mineros en un ataque en el centro de Ucrania, según las autoridades
Europa

Dron ruso mata a 15 mineros en un ataque en el centro de Ucrania, según las autoridades