Qué implica el acuerdo en la UE para listar a Guardia Revolucionaria iraní como terrorista

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea dieron este jueves el primer paso para incluir a la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) en la lista de organizaciones terroristas de la UE, una decisión en gran medida simbólica puesto que ya está sujeta a una amplia gama de sanciones europeas, incluidas algunas destinadas a prevenir la proliferación nuclear.

Qué es la lista

La UE adoptó por primera vez medidas restrictivas contra personas y entidades implicadas en actos de terrorismo en diciembre de 2001, a raíz de los atentados terroristas del 11 de septiembre de ese año.

La lista de la UE se estableció para aplicar la Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas e incluye a organizaciones como Al Qaeda o el Estado Islámico.

Todas las personas, grupos y entidades incluidos están sujetos a medidas relacionadas con la inmovilización de fondos y activos financieros y con la cooperación policial y judicial en materia penal.

Motivos

La decisión de incluir a la CGRI se produce tras la represión de las masivas protestas contra el régimen iraní este mes , en las que murieron 3.117 personas, según la versión oficial iraní, una cifra que organizaciones de derechos humanos opositoras como HRANA, con sede en EE.UU., sitúan en 6.373, con miles de denuncias de homicidios aún no confirmados y más de 40.000 arrestos.

“La represión no puede quedar sin respuesta”, indicó hoy la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, mientras que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que “‘terrorista’ es, en efecto, como se denomina a un régimen que aplasta con sangre las protestas de su propio pueblo”.

Desde el jueves 8 de enero, se registran protestas sin precedentes contra el gobierno de la República Islámica de Irán.

Efectos

Fuentes diplomáticas habían apuntado la víspera que la CGRI ya figura en la lista de regímenes de sanciones contra Irán -tanto como entidad como muchos de sus miembros- y que, en lo que respecta a la congelación de activos y la prohibición de transferencias, ya se ve afectada, por lo que “en la práctica el valor añadido de incluirla como organización terrorista es muy limitado”.

De hecho, la UE introdujo en 2011 un régimen compuesto por medidas restrictivas dirigidas específicamente contra las violaciones y abusos de los derechos humanos en Irán, que se han renovado anualmente desde entonces.

Desde 2022, la UE ha aumentado drásticamente las medidas restrictivas, adoptando múltiples paquetes de sanciones en el contexto de la creciente preocupación por la situación de los derechos humanos en Irán.

Además, el 20 de julio de 2023, el Consejo estableció un marco específico para las sanciones en vista del apoyo militar de Irán a la guerra de Rusia contra Ucrania y, en mayo de 2024, su alcance se amplió en vista del apoyo militar de Irán a grupos armados en Oriente Medio y la región del Mar Rojo y de los ataques con drones y misiles que Irán llevó a cabo contra Israel en abril de ese año.

Este sería un sitio de preparación de misiles en una de las "ciudades de misiles" subterráneas de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CRGI).

Años de debates

La posibilidad de situar a la CGRI en la lista comunitaria de organizaciones terroristas llevaba años en la mesa del Consejo. Volvió a tomar fuerza a raíz del asesinato de la joven iraní Mahsa Amini en custodia policial en septiembre de 2022 tras haber sido arrestada por llevar supuestamente mal colocado el velo islámico.

Esa muerte provocó manifestaciones que fueron duramente reprimidas por las autoridades iraníes con cerca de 500 fallecidos, unos 20.000 detenidos y las posteriores ejecuciones de una veintena de personas.

Reticencias

La decisión, que requería la unanimidad de los Veintisiete, ha sido posible porque algunos de los países más reticentes, como España y Francia, que habían pedido calibrar bien las posibles consecuencias de la medida, se sumaron a la mayoría.

Algunos Estados miembros habían hecho hincapié en el impacto de la seguridad para sus propios ciudadanos, teniendo en cuenta la práctica habitual de detención sin aparente justificación de europeos en prisiones iraníes.

La República Islámica de Irán cumple este jueves una semana con el acceso bloqueado al internet global y con las comunicaciones internas limitadas. Foto: AFP / -

Repercusiones diplomáticas

Kallas aseguró que “se han calculado los riesgos” y precisó que “la parte diplomática queda fuera” de la Guardia Revolucionaria: “Las interacciones con el ministro de Asuntos Exteriores (iraní) no están sujetas a esto. Por lo tanto, la estimación es que los canales diplomáticos seguirán abiertos”, agregó.

Por su parte, Irán calificó este jueves de “otro error estratégico” la designación de la CGRI como terrorista y acusó a la UE de hipocresía por su postura en Gaza y de perjudicar sus propios intereses.

Próximos pasos

Tras el acuerdo informal alcanzado hoy, la UE deberá aprobar la decisión formalmente, mediante la adopción por unanimidad en el Consejo de las actas legales. EFE