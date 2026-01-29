Partidarios del Consejo Nacional de Resistencia de Irán se manifiestan para instar a la UE a incluir a la Guardia Revolucionaria en la lista de organizaciones terroristas. Foto: EFE.
Partidarios del Consejo Nacional de Resistencia de Irán se manifiestan para instar a la UE a incluir a la Guardia Revolucionaria en la lista de organizaciones terroristas. Foto: EFE.
Por Redacción EC

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea dieron este jueves el primer paso para incluir a la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) en la lista de organizaciones terroristas de la UE, una decisión en gran medida simbólica puesto que ya está sujeta a una amplia gama de sanciones europeas, incluidas algunas destinadas a prevenir la proliferación nuclear.

Qué implica el acuerdo en la UE para listar a Guardia Revolucionaria iraní como terrorista
Mundo

Qué implica el acuerdo en la UE para listar a Guardia Revolucionaria iraní como terrorista

La Cruz Roja afirma haber trasladado los restos de 15 palestinos a Gaza
Mundo

La Cruz Roja afirma haber trasladado los restos de 15 palestinos a Gaza

El papa llama a que los Juegos de Milán sirvan para “construir puentes” entre culturas
Mundo

El papa llama a que los Juegos de Milán sirvan para “construir puentes” entre culturas

Irán advierte de consecuencias por declarar terrorista a la Guardia Revolucionaria
Mundo

Irán advierte de consecuencias por declarar terrorista a la Guardia Revolucionaria