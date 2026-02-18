Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un boceto judicial muestra a Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera noruega Mette-Marit, durante el primer día de un juicio en Oslo en el Tribunal de Distrito, el 4 de febrero de 2026. (Ane Hem / varios medios / AFP)
Un boceto judicial muestra a Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera noruega Mette-Marit, durante el primer día de un juicio en Oslo en el Tribunal de Distrito, el 4 de febrero de 2026. (Ane Hem / varios medios / AFP)
/ ANE HEM
Por Agencia AFP

Una cuarta presunta víctima declaró el miércoles sobre la violación que Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera de Noruega, habría cometido contra ella en 2024, cuando ya era objeto de una investigación policial.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Una cuarta presunta víctima de violación testifica contra el hijo de la princesa heredera de Noruega
Europa

Una cuarta presunta víctima de violación testifica contra el hijo de la princesa heredera de Noruega

Terminan negociaciones sobre la guerra en Ucrania sin que trasciendan detalles de avances
Europa

Terminan negociaciones sobre la guerra en Ucrania sin que trasciendan detalles de avances

Termina la primera jornada de negociaciones trilaterales sobre la guerra en Ucrania
Europa

Termina la primera jornada de negociaciones trilaterales sobre la guerra en Ucrania

Papa León XIV: El Vaticano no participará en la Junta de Paz de Trump
Europa

Papa León XIV: El Vaticano no participará en la Junta de Paz de Trump