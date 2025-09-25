Conocidos, pero cuestionados

El calendario electoral avanza y, aunque faltan poco más de seis meses para los comicios, la ansiedad crece en torno a la pregunta central: quiénes pasarán a la segunda vuelta. Las encuestas ayudan a tomar el pulso social, pero la falta de definiciones en los partidos dificulta tener una foto del momento. Hasta que las agrupaciones elijan a sus candidatos, sea mediante primarias, juntas de delegados u otras modalidades que permite la ley, los resultados seguirán siendo aproximaciones sujetas a cambios. No solo influye la gran cantidad de partidos, sino también la variabilidad que generan los distintos escenarios según qué nombres se incluyan en las mediciones. La falta de claridad sobre las candidaturas afecta la comparabilidad entre encuestas y mantiene al electorado en un estado de incertidumbre.

Lo que sí puede monitorearse con mayor precisión es la recordación de posibles candidatos y figuras políticas que suenan dentro de los partidos. El conocimiento es la base de toda campaña: el elector solo puede considerar a quienes conoce. Una vez que un nombre se instala en la mente del votante, el siguiente paso es la valoración, es decir, si genera confianza, simpatía o rechazo. Después se materializa en el voto.

En este sentido, la última encuesta de Datum-El Comercio, publicada el domingo pasado, deja varios hallazgos relevantes. De los 33 posibles candidatos evaluados, apenas nueve superan el 40% de nivel de conocimiento, y solo tres son reconocidos por más de dos tercios de los electores. El número es bajo si se tiene en cuenta la cercanía de la elección y refleja la dispersión del panorama. Además, entre abril y setiembre, de los 12 candidatos seguidos en serie, apenas tres lograron aumentar su nivel de recordación, mientras que el resto perdió presencia mental en la ciudadanía. La duda es si esos crecimientos serán sostenidos o simples ‘hipos’ coyunturales.

Sin embargo, ser conocido no equivale a ser bien valorado. En la misma encuesta se observa que los dos candidatos más reconocidos enfrentan altos niveles de opinión negativa. Los nombres que lideran en conocimiento no despiertan entusiasmo, mientras que los que logran mejores valoraciones positivas lo hacen sobre una base aún reducida, pues su nivel de conocimiento es bajo. De hecho, solo dos candidatos alcanzan un índice positivo, donde son más quienes tienen buena opinión que quienes expresan rechazo.

Si las elecciones se realizaran mañana, los peruanos se encontrarían en una encrucijada. Los candidatos más conocidos cargan con una valoración negativa, pero probablemente obtendrían votos si no aparecen alternativas con mayor visibilidad. El votante busca opciones nuevas y distintas, y en las encuestas se refleja un deseo cada vez más fuerte de encontrar postulantes íntegros, sin denuncias ni vínculos con la corrupción.

Es todavía prematuro aventurar pronósticos sobre quiénes pasarán a la segunda vuelta. Antes de eso, los partidos deben definir con claridad y filtrar adecuadamente sus listas. El foco inmediato debe estar en la primera vuelta, que no solo implica la elección presidencial, sino también la conformación del Congreso. Aunque un candidato pueda repuntar en los últimos días de campaña, ese impulso final casi siempre es resultado de un trabajo sostenido que comienza meses e incluso años antes.

Lo que viene será un proceso en el que el conocimiento y la valoración de los candidatos estarán en permanente tensión. La ciudadanía reclama nuevas figuras, pero el tiempo juega en contra de quienes aún no logran instalarse en la mente del electorado. En un escenario fragmentado y con la confianza ciudadana en mínimos históricos, la próxima campaña pondrá a prueba la capacidad de los partidos para diferenciarse y presentar opciones que realmente despierten expectativas.