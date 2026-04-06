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Elecciones, ilusiones y frustraciones

“Salvo error u omisión, la segunda vuelta será como la del 2016, pero con una derecha más a la derecha”.

    Santiago Pedraglio
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    Sociólogo

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    "La pregunta de fondo es si este eventual nuevo gobierno de derecha será como el del 2016, o si las derechas con más sentido común que en esos años se ponen de acuerdo para cogobernar". Ilustración: El Comercio
    "La pregunta de fondo es si este eventual nuevo gobierno de derecha será como el del 2016, o si las derechas con más sentido común que en esos años se ponen de acuerdo para cogobernar". Ilustración: El Comercio

    Según las encuestas, la derecha gana las elecciones de la primera vuelta. Tres candidatos de esa tendencia están en punta: Keiko Fujimori, Carlos Álvarez y Rafael López Aliaga. Así pues, siempre de acuerdo con las encuestas, es probable que Fujimori gane y la acompañe uno de los otros dos.

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