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Estar dentro de la economía de la IA

“La IA no parece venir a reemplazar trabajos completos de un día para otro, pero sí está redefiniendo tareas en cada ocupación”.

    Maite Vizcarra
    Por

    Tecnóloga, @Techtulia

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    "Frente a Claude, si bien es importante saber escribir una secuencia de iteraciones coherentes –promptear–; lo verdaderamente sustancial es saber iniciar una conversación transmitiendo criterio y experiencia". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "Frente a Claude, si bien es importante saber escribir una secuencia de iteraciones coherentes –promptear–; lo verdaderamente sustancial es saber iniciar una conversación transmitiendo criterio y experiencia". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    La popularidad que viene alcanzando Claude, la inteligencia artificial de Anthropic, no es solamente una moda tecnológica. Es la evidencia más clara de que estamos entrando –sin pedir mucho permiso– en lo que varios economistas ya llaman “la economía de la IA”.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.