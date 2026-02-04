Por un voto informado

Este jueves, El Comercio y América Multimedia presentarán “Radiografía de la primera vuelta de las elecciones 2026”, un evento que ofrecerá en nuestra sede histórica un análisis profundo del panorama electoral a menos de 10 semanas de los comicios del 12 de abril.

Esta iniciativa, que contará con la participación del presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, un estudio exclusivo de Datum respecto al proceso electoral y el análisis de destacados periodistas, constituye una oportunidad crucial para brindar información de calidad en un contexto electoral marcado por una inédita fragmentación política, con 36 candidatos presidenciales compitiendo por el poder.

Este evento forma parte de una estrategia integral de involucramiento ciudadano que El Comercio viene desarrollando para fortalecer el diálogo democrático. Esta incluye Voz Universitaria, espacio que desde el 2025 ha organizado audiencias en las que parlamentarios responden a diversas interrogantes planteadas por estudiantes. En el contexto de campaña electoral, se realizarán cuatro nuevas audiencias antes del 12 de abril en Lima, Trujillo, Arequipa y Cusco en las que candidatos a diputados y senadores debatirán a partir de preguntas planteadas por los estudiantes.

A esta iniciativa se suma Vota por Mí, en alianza con Unicef; el ABC electoral que se difunde en las redes sociales del Diario; un especial interactivo de planes de gobierno que permite comparar propuestas; y la publicación de hojas de vida de los candidatos. Similar esfuerzo informativo también viene desplegando América Multimedia en diversos espacios. Todas las herramientas previamente referidas responden a una convicción: la participación democrática exige ciudadanos informados.

En un país en el que, según el Barómetro de las Américas, apenas la mitad de la población considera que vivimos en una democracia, y en el que la confianza en las instituciones se encuentra en niveles alarmantemente bajos, el fortalecimiento de la participación informada se vuelve una prioridad. El voto no es simplemente un derecho; es una responsabilidad que requiere acceso a información rigurosa sobre las propuestas, antecedentes y visiones de quienes aspiran a gobernarnos. Los ciudadanos necesitan herramientas que les permitan evaluar críticamente a los candidatos y comprender las implicancias de sus decisiones.

El compromiso de este Diario con la democracia peruana se traduce en ofrecer información de calidad, investigación periodística rigurosa y contenido que empodere al ciudadano para participar conscientemente en el proceso electoral. En los 67 días que nos separan del 12 de abril, mantendremos este compromiso: informar con rigurosidad, facilitar el debate con pluralidad y ofrecer a los electores las herramientas necesarias para ejercer su derecho al voto de manera responsable, fundamentada e informada. Lo hacemos convencidos de que la democracia se construye en cada decisión que los ciudadanos toman y la labor del periodismo es mantener a la ciudadanía bien informada para que tome las mejores decisiones.