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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Gobernar en un mar de diferencias

“Sin una identidad clara, es difícil poder amar y defender una sociedad”.

    Pamela Alcázar
    Por

    Escritora y especialista en Relaciones Internacionales

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    "El desafío del próximo presidente no será solo administrar un país diverso, sino comprenderlo profundamente". Ilustración: Giovanni Tazza
    "El desafío del próximo presidente no será solo administrar un país diverso, sino comprenderlo profundamente". Ilustración: Giovanni Tazza
    / Ilustración: Giovanni Tazza

    Es difícil que dos personas que piensan muy distinto caminen juntas. Si trasladamos esta dificultad al plano de los acuerdos en una población de 34 millones de habitantes, distribuidos en tres regiones que, en muchos sentidos, son muy diferentes, la situación se vuelve aún más compleja. Gobernar sociedades muy diversas y desiguales es, sin duda, un gran desafío.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.