Tras más de 2 años de acabada la emergencia entorno a la pandemia del COVID-19, nueva alerta epidemiológica es emitida por parte del Ministerio de Salud (Minsa), y a nivel nacional con relación a la propagación de la influenza estacional A (H3N2) subclado K que viene generando alarma en países europeos. Al respecto, la ciudadanía peruana evidencia tanta preocupación como temores, y por ello hoy resulta fundamental que aprendamos a diferenciar los síntomas experimentados mediante dicha variante de la tradicional gripe con la cual convivimos día a día.

ASÍ PUEDES DIFERENCIAR LA INFLUENZA H3N2 DE UNA GRIPE COMÚN

El verano se aproxima a Perú, y desde Europa reportándose saturación de hospitales producto de incremento de personas contagiadas con la variante K de la influenza estacional.

Con relación a esta información, el Minsa hoy llama la atención emitiendo alerta epidemiológica, y brindando detalles relacionados a los síntomas que podamos experimentar si contraemos dicha enfermedad.

A continuación, te compartimos el listado integrado por cada una de las señales o indicios que evidencian el contagio del H3N2 corporalmente, y guardan marcadas diferencias con el resfriado común presentado de manera leve y progresiva:

Tos generalmente seca

Fiebre alta

Dolores musculares y articulares

Dolores de cabeza

Malestar general importante

Dolor de garganta

Abundante secreción nasal

A propósito de las diferencias existentes entre la influenza y el resfriado común como enfermedades respiratorias contagiosas, el CDC remarca que ambas son causadas por virus diferentes, mientras el catarro como tal suele ser más leve, no ocasionar problemas de salud graves (neumonía o infecciones bacterianas), ni requerir hospitalización.

LA VACUNA CONTRA EL H3N2 Y LOS ESTABLECIMIENTOS DEL MINSA DONDE PUEDES APLICÁRTELA

Anualmente, más de medio millón de personas a nivel global, termina falleciendo por contagio de influenza, siendo ahora nueva variante aquella que viene generando preocupación entre las autoridades tras rápidamente haberse expandido en Europa y Estados Unidos.

Mediante conferencia de prensa, el Minsa a través del viceministro de Salud Pública, Leonardo Rojas Mezarina, dio a conocer los detalles entorno a los primeros casos del H3N2 subclado K que figuran reportados sobre territorio peruano, y en esa línea explicó que la aplicación de vacuna contra dicha gripe, hoy se encuentra enfocada en tanto niños menores de 5 años como adultos mayores y población de alto riesgo.

De acuerdo a información compartida oficialmente, la inmunización generada resulta totalmente gratuita para prevenir la influenza estacional A como tal, y continúa siendo la mejor herramienta para evitar casos graves y hospitalizaciones, siendo algunos de los siguientes establecimientos de salud ubicados en Lima Metropolitana y Callao, aquellos lugares habilitados para aplicación de manera regular:

Vacuna contra influenza pediátrica

- LIMA NORTE

Centro Materno Infantil (CMI) El Progreso (Carabayllo)

Raúl Porras Barrenechea (Carabayllo)

Su Majestad Hiroito (Carabayllo)

Gustavo Lanatta (Comas)

CMI Tahuantinsuyo Bajo (Independencia)

Ermitaño Bajo (Independencia)

CMI Juan Pablo II (Los Olivos)

Los Olivos de Pro

Vacuna contra influenza adulto

- LIMA SUR

Puesto de Salud (P.S.) San Juan de la Libertad (Chorrillos)

P.S. Villa Venturo (Chorrillos)

P.S. Defensores de Lima (Chorrillos)

P.S. Santa Úrsula (San Juan de Miraflores)

P.S. Leoncio Prado (San Juan de Miraflores)

Con respecto al listado presentado por el Minsa para la aplicación de vacunas contra el H3N2, te compartimos el link actualizado para consulta de manera personalizada, y donde encontrarás además horarios disponibles hacia fines de 2025.

ESTAS POBLACIONES DE RIESGO FIGURAN PRIORIZADAS POR EL MINSA PARA RECIBIR LA VACUNA CONTRA EL H3N2