Ojos bien abiertos

El domingo pasado ha quedado finalmente constituido el ‘stock’ de candidatos a la presidencia que competirán en abril próximo. Y en lo que concierne a las listas parlamentarias, la situación es parecida. En ciertos partidos y alianzas, falta designar al 20% de invitados, pero por lo demás el universo de aspirantes está ya definido. Es decir, en buena cuenta, las personas que pedirán nuestro voto en las elecciones que se avecinan están ya colocadas en el partidor, y lo que ocurra con ellas dependerá de nosotros. Solo accederán a una posición de poder si decidimos respaldarlos en las ánforas. El poder, pues, radica, por el momento, en nosotros.

Y es por eso que debemos ejercerlo de manera racional y responsable. Concretamente, informándonos acerca de los candidatos que pudieran concitar nuestro interés. Esto supone desde luego revisar la seriedad de sus planteamientos, pero también enterarnos a tiempo de su catadura moral. ¿Han tenido problemas legales o investigaciones en el pasado? ¿Se les conoce vínculos con las economías ilegales? ¿Estuvieron ya en el Congreso o en alguna función de gobierno? Y si es así, ¿cómo acabó esa experiencia?

Cualquiera pensaría que estamos sugiriendo algo bastante obvio, pero la verdad es que la historia nos enseña que son pocos los electores que se toman ese trabajo antes de endosar su apoyo a los postulantes de su preferencia. La mayoría asume esa responsabilidad a la ligera y después, cuando los miasmas de los individuos a los que pusieron en el Parlamento o en Palacio asoman, clama con indignación que tales políticos “no los representan”. De hecho, una reciente encuesta de Datum para El Comercio revela que la desafección ciudadana por el proceso que tenemos ad portas es ahora tanto o más pronunciada que antes. Por ejemplo, un 73% de los peruanos ignora qué día se celebrarán los comicios; solo un 1% conoce a ciencia cierta cuántas organizaciones se presentan a ellos, y apenas entre el 3 y el 4% sabe de cuántos representantes estará compuesta cada una de las cámaras del Congreso.

Es precisamente con el propósito de contribuir a combatir esa situación que este Diario ha firmado con la Asociación Civil Transparencia y otras 50 entidades el Pacto de Adhesión a la Plataforma de Observación Electoral por la Democracia: un compromiso colectivo destinado a reforzar la vigilancia ciudadana y la transparencia del proceso electoral 2026.

En suma, informarse sobre los candidatos es un deber de cada peruano, para que, cuando acudamos a las urnas, lo hagamos con los ojos bien abiertos y no nos llevemos después sorpresas ingratas.