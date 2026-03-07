Inteligencia artificial y planes de gobierno

Un grupo de expertos de la Cámara Peruana de Inteligencia Artificial ha empleado herramientas de inteligencia artificial para analizar los planes de gobierno de los partidos inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones que participarán en el proceso electoral en abril, en el que se elegirá presidenta o presidente de la República, así como a nuestros representantes en el poder legislativo.

En esta contienda se presentan 36 organizaciones políticas, cada una con distintas propuestas consignadas en sus planes de gobierno. Revisar ese volumen de documentos es, por decir lo menos, una tarea copiosa. Sin embargo, Notebook LM ha facilitado la identificación, clasificación y comparación de ideas de estos documentos.

Los planes abordan temas esperados como educación, salud, trabajo, economía y desarrollo social. Sin embargo, en varios de ellos también aparece la inteligencia artificial, ya sea como herramienta de modernización del Estado o como respuesta frente a problemas concretos.

Es así que encontramos que 23 de los 36 partidos incluyen iniciativas asociadas al uso de IA para atender distintas necesidades de la ciudadanía. Entre los hallazgos destacan medidas orientadas a mejorar la atención pública y el acceso a la justicia. El Partido Verde menciona el uso de IA para analizar expedientes y reducir la carga procesal, mientras que Unidad Nacional enfatiza en la inversión en tecnología e inteligencia artificial para brindar un servicio más eficiente.

En materia de gobernabilidad y lucha contra la corrupción, el PRIN considera el análisis de información satelital con IA para anticipar conflictos sociales. El Partido del Buen Gobierno alude a sistemas capaces de detectar patrones asociados a indicios de corrupción. Y Somos Perú, incorpora algoritmos para el cruce masivo de datos entre entidades públicas con el fin de detectar irregularidades.

La educación también figura como un campo fértil. Progresemos incluye una aplicación móvil con procesamiento de lenguaje natural y reconocimiento de voz para acompañar el aprendizaje personalizado de la lectura y la escritura. APP resalta la importancia de una certificación en inglés y en inteligencia artificial. El Partido Patriótico habla de una revolución educativa apoyada en métodos de súper aprendizaje y uso de IA.

No se trata aquí de evaluar la viabilidad de cada iniciativa. La mayoría son atractivas y conectan la percepción - cada vez más extendida- de que la inteligencia artificial será una herramienta decisiva para el desarrollo del país. Pero el análisis deja ver una limitación importante. La IA aparece como promesa de solución, más que como política pública integral. Se mencionan usos, pero no se desarrollan las condiciones que la harían viable. Se necesita ser más claros en políticas de gobernanza para evitar la fragmentación institucional, interoperabilidad efectiva entre sistemas, infraestructura crítica para proteger los datos del Estado y capacidades técnicas para implementar estas herramientas con responsabilidad. La IA puede ayudar a mejorar las condiciones de vida de millones de peruanos y peruanas, pero tenemos que diferenciar entre buenos deseos y decisiones estratégicas que nos permitan alcanzar este objetivo.