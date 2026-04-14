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Interés sin representación

“El voto joven no es indiferente, sino que se moviliza rápidamente porque no encuentra quién pueda representarlos”.

    Janice Seinfeld
    Por

    Fundadora y presidenta del directorio de Videnza

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración;: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración;: Víctor Aguilar Rúa

    Durante los últimos años, muchos han repetido que a los jóvenes no les interesa la política. Pero eso, felizmente, no parece ser verdad. El interés político entre los jóvenes peruanos no solo no ha caído, sino, como ha recordado mi colega Ricardo Cuenca en una reciente columna de opinión, ha crecido. Refiere que, entre los años 2006 y 2023, dicho interés aumentó en 15 puntos porcentuales, según el Proyecto de Opinión Pública Latinoamericana de la Universidad de Vanderbilt, un centro de excelencia en investigación que utiliza enfoques científicos rigurosos y métodos innovadores para llevar a cabo estudios sobre la opinión pública y el comportamiento. Y esta es una tendencia sostenida.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.