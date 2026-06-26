El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Añadir El Comercio como fuente preferida en

Keiko: ¿versión A o Z?

“La respuesta a estos interrogantes es de vital importancia para saber cuál será el rumbo del país en los próximos cinco años”.

    Carlos Basombrío Iglesias
    Por

    Analista político y experto en temas de seguridad

    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    No tengo dotes de clarividente, no pertenezco al entorno de la presidenta electa, ni siquiera la he visto personalmente. Por ello, para esta reflexión debo basarme en lo que unos desean que sea su opción y en lo que otros temen que planea hacer. Dadas las rutas contrarias que puede tomar su gobierno y el enorme poder que ostenta, la respuesta a estos interrogantes es de vital importancia para saber cuál será el rumbo del país en los próximos cinco años.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.