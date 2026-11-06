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La inflación no viene del Medio Oriente

“Así como le damos crédito, muy merecidamente, [al BCR] por la reducción de la inflación a lo largo de los años, tenemos también que debitar en su cuenta esta alza”.

    Iván Alonso
    Por

    Economista

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    Resumen

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    Sede del Banco Central de Reserva del Perú. (Foto: GEC)
    Sede del Banco Central de Reserva del Perú. (Foto: GEC)

    La inflación subió a 5,25% en octubre, la más alta en tres años. Los sospechosos comunes son los alimentos –esta vez, el pescado, no el pollo– y el transporte; El Niño y la guerra, para decirlo de otra manera. El alza de algunos precios, sin embargo, no es nunca la causa de la inflación. Hay que buscarla, más bien, en el mundo de la moneda y el crédito.

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