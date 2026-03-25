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La oposición a los transgénicos es moral

“Si la evidencia científica es contundente a favor de su uso ¿por qué existen candidatos al Senado que se oponen firmemente a levantar la moratoria?“.

    Daniela Ibáñez de la Puente
    Por

    Analista política

    Resumen

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    "En un país donde el 51% de la población vive en situación de inseguridad alimentaria, poner este debate sobre la mesa resulta imperativo". Foto: Andina
    "En un país donde el 51% de la población vive en situación de inseguridad alimentaria, poner este debate sobre la mesa resulta imperativo". Foto: Andina

    Hace unos días sostuve un pequeño debate con un candidato al Senado sobre el uso de transgénicos. El candidato se manifestaba rotundamente en contra. En el Perú, contamos con una moratoria vigente hasta el 2035, a pesar de que países vecinos como Argentina y Brasil –así como más de 25 países en el mundo– los utilizan en el sector agrícola. Organismos como la FAO y las Naciones Unidas han señalado que los organismos genéticamente modificados tienen un gran potencial para mejorar la seguridad alimentaria, al incrementar el rendimiento agrícola.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.