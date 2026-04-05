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La (otra) elección importante

“Ante la polarización y la fragmentación políticas, urgen acuerdos interbancadas, a pesar de que estos se planteen como negociados de camarillas por los sectores políticos perdedores”.

    Carlos Meléndez
    Por

    PhD en Ciencia Política

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    El próximo presidente de la República —sea quien sea el elegido— no gozará de mayoría parlamentaria. Ningún candidato presidencial pasaría, por ahora, el 25% del voto válido y, por lo tanto, sus correspondientes listas parlamentarias, menos aún. Así, la configuración de un Ejecutivo sin protección legislativa se repetirá tal y como ha sucedido desde el 2016. Y, de mantenerse el clima de hostilidad entre poderes, será incierto que el nuevo presidente culmine su mandato de cinco años. De hecho, cobra más sentido revisar las planchas presidenciales completas (incluyendo postulantes a las dos vicepresidencias) para apostar por quien (o quienes) nos gobernarán hasta el 2031.

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