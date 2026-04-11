El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Los ciudadanos y la elección

“Más que apatía, lo que encontré en muchos casos fue compromiso, sentido de agencia y cauto optimismo”.

    Augusto Townsend Klinge
    Por

    Fundador de Comité y cofundador de Recambio

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Me he pasado el último mes y medio dando charlas sobre voto informado y ciudadanía responsable en varias regiones del país y con públicos de lo más diversos, y quisiera aprovechar esta columna para compartir con ustedes algunas reflexiones que me ha dejado esta experiencia.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.