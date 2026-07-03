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La reconciliación posible

“Menudo reto por delante [para Keiko Fujimori] en un país no solo dividido, sino tan polarizado que la capacidad de escucha es inexistente”.

    Diana Seminario
    Por

    Periodista

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    Resumen

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    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    Fueron 22 días de incertidumbre hasta que la ONPE culminó el proceso y concluyó que Keiko Fujimori ganó las elecciones por una diferencia de 49.641 votos sobre Roberto Sánchez. Este mediodía, el JNE realizará la sesión pública de proclamación de resultados y el 15 de julio la presidenta electa recibirá sus credenciales.

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