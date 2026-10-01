La santa paciencia

Ha generado revuelo el reciente llamado de atención de la presidenta Keiko Fujimori a la oposición en torno al pedido de delegación de facultades legislativas. Dicho pedido, aún en trámite en el Congreso, se encuentra estancado desde hace poco más de un mes.

Recientemente, en una actividad en Ica, el martes 29, la presidenta dijo: “Se ha presentado un pedido de facultades al Congreso, y llevan cuatro semanas, y hasta ahora nada. Están poniendo a prueba nuestra paciencia. Hoy esperamos tener noticias positivas, porque esto no se trata del Gobierno; se trata de medidas que se van a tomar para poder enfrentar mejor a esta lacra, a la delincuencia”.

Durante el martes 29 y el miércoles 30, hubo distintas reacciones. En corto: la oposición considera lo dicho por Fujimori como una amenaza. El oficialismo, en tanto, secunda el mensaje como parte del quehacer gubernamental: se trata de exponer una “actitud firme”, sostienen. Juan Sheput, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, por ejemplo, criticó a la oposición. “Yo diría que hay una generación de cristal en algunos políticos. Que apenas la presidenta o algún ministro tiene una actitud firme, de inmediato, dicen: ‘Ay, van a cerrar el Congreso’” (RPP, 29/09/2026).

Pero lo cierto es que lo dicho por Fujimori suma poco o nada al proceso de decisión en la Cámara de Diputados. De hecho, plantear aspiraciones sin consecuencias prácticas (“esperamos tener hoy noticias positivas”) solo conlleva un riesgo muy serio: el desgaste del discurso.

Como se dijo en esta columna hace poco, este debate se ha convertido en el primer gran desafío político del Ejecutivo (El Comercio, 17/09/2026). Pues bien, la administración Fujimori luce algo desconcertada con el trámite.

Dos podrían ser sus principales obstáculos: la vocería y los tiempos. Solo algunos voceros del mismo Ejecutivo dan la impresión de tener claro el objetivo –por nombrar dos, el premier Luis Galarreta o el ministro Sheput–, mientras otros optan por bajar el perfil o tensar la cuerda hasta hacer difícil cualquier acercamiento con los votos en disputa. En vez de vocería propia, parece que se prefiere la tercerización: que otros den batalla, sobre todo en el espacio de la opinión pública.

En cuanto a los tiempos, esperar el minuto noventa para recién salir a buscar el empate puede ser particularmente arriesgado. Es cierto que pudieron haberse dado gestiones reservadas, pero lo concreto es que estas no suman mientras no se traduzcan en resultados favorables.

Con ese telón de fondo, las palabras de Fujimori plantean una contradicción: impacientarse ante vacíos más propios que ajenos. Así, la paciencia presidencial no hace más que recordar al cómico Alex Valle y sus clásicos sketches, en los que su personaje invocaba a la “santa paciencia” para, luego, terminar rebasado por la impaciencia.