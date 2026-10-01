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La santa paciencia

“Las palabras de (Keiko) Fujimori plantean una contradicción: impacientarse ante vacíos más propios que ajenos”.

    José Carlos Requena
    Por

    Analista político y socio de la consultora Público

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Pero lo cierto es que lo dicho por (Keiko) Fujimori suma poco o nada al proceso de decisión en la Cámara de Diputados". (Foto: Presidencia)
    "Pero lo cierto es que lo dicho por (Keiko) Fujimori suma poco o nada al proceso de decisión en la Cámara de Diputados". (Foto: Presidencia)

    Ha generado revuelo el reciente llamado de atención de la presidenta Keiko Fujimori a la oposición en torno al pedido de delegación de facultades legislativas. Dicho pedido, aún en trámite en el Congreso, se encuentra estancado desde hace poco más de un mes.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.