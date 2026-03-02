El Comercio
La utopía de la violencia

“La fuerza militar puede destruir y matar, pero por sí sola no puede generar un cambio de régimen. Para esto se necesita una alternativa viable y las condiciones necesarias”.

    Santiago Pedraglio
    Por

    Sociólogo

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Las fuerzas de seguridad de Israel inspeccionan un automóvil destruido tras el impacto de un misil en una carretera de Jerusalén el 1 de marzo de 2026. (Foto de Hazem Bader / AFP).
    / HAZEM BADER

    Las varias perspectivas desde las cuales se puede interpretar el ataque militar de Estados Unidos e Israel contra Irán tienen, sin duda, como factor matriz implícito la disputa por la hegemonía global entre Estados Unidos y China. Más allá de esto, una primera perspectiva imposible de soslayar es la que proponen los directamente involucrados en la decisión: el presidente de EE.UU., Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

