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La verdadera amenaza

“El peligro inminente no es el próximo terremoto, sino la enorme fragilidad de las ciudades que hemos construido”.

    Aldo Facho Dede
    Por

    Arquitecto y urbanista. Cofundador de la Red Latinoamericana de Urbanistas

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Giovanni Tazza)
    (Ilustración: Giovanni Tazza)

    La reciente catástrofe que atraviesa el pueblo venezolano debe alertarnos sobre el peligro inminente que enfrenta el Perú. Aunque pensemos que estamos lejos de esa realidad, marcada por años de deterioro institucional y urbano, lo cierto es que nuestra situación podría ser aún más crítica, pues la amenaza sísmica del Perú es mayor y la vulnerabilidad urbana de nuestras ciudades es muy similar. 

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