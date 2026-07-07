El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Lo que Alaska puede enseñar a América Latina

“El modelo de Alaska es relevante para los países con instituciones débiles y cuyos sistemas políticos pueden ser fácilmente corrompidos por un auge de ingresos”.

    Ian Vásquez
    Por

    Vicepresidente de Estudios Internacionales del Cato Institute

    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Los residentes de Alaska presentaron sus solicitudes de dividendos del Fondo Permanente en el centro de Anchorage en marzo de 2016. | Crédito: Rachel Waldholz / Alaska Public Media
    Los residentes de Alaska presentaron sus solicitudes de dividendos del Fondo Permanente en el centro de Anchorage en marzo de 2016. | Crédito: Rachel Waldholz / Alaska Public Media

    Hace 50 años, el estado de Alaska inició un experimento exitoso, muy poco copiado y de mucha relevancia para América Latina. Estableció un fondo que ayudaría a manejar la inyección de dinero proveniente del petróleo y el gas que empezó a fluir a finales de los sesenta.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.