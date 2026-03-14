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Los estragos del parlamentarismo clandestino

“El próximo presidente de la República deberá contar con mayoría parlamentaria para poner fin al ciclo anárquico”.

    Jaime de Althaus
    Por

    Analista político

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    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    Nuestro sistema político se volvió parlamentarista cuando el Congreso eligió como jefe de gobierno –presidente– al congresista Francisco Sagasti y luego desde que eligió a José Jerí y después a José María Balcázar. Pero, a diferencia del parlamentarismo propiamente dicho, donde los ministros son congresistas de la mayoría, el nuestro es clandestino. Muchos ministros y altos funcionarios son colocados por las bancadas que eligieron al presidente, pero nadie sabe qué bancada puso a quién.

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