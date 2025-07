Los tentáculos de Jhon ‘Pulpo’

A diferencia de Antauro Humala, Jhon Smith Cruz Arce no tuvo que realizar manualidades ni dibujar a Hello Kitty para ser excarcelado. Un hábeas corpus acogido por una corte de Tacna y los cálculos del INPE se conjugaron para facilitar su liberación. Sonriente y con un look de futbolista recién retornado de Europa, Jhon ‘Pulpo’ abandonó el penal de Challapalca, donde estuvo purgando –o “sufriendo”, según palabras de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello– 17 años de prisión.

El fundador de Los Pulpos, una de las organizaciones criminales más sanguinarias que operan en nuestro país y que se dedica desde hace décadas a la extorsión, el terror y el sicariato, estuvo en prisión por haber asesinado a su expareja y a otro integrante de su organización. Recibió 25 años de cárcel, pero no cumplió la pena completa que le correspondía. Se acogió al beneficio de dos días de trabajo y estudio por uno de carcelería, que fue ratificado por un fallo judicial. Sin embargo, un agente del INPE ha declarado a ATV que al excarcelado nunca se le vio trabajando ni estudiando, requisitos necesarios para acceder al beneficio que recibió.

La liberación de Jhon ‘Pulpo’ ha salpicado como tinta a las autoridades. El INPE y el Poder Judicial se tiran la pelota para evadir la responsabilidad de su liberación. Anuncian sesudas investigaciones cuyos resultados, como ya sabemos por la experiencia, probablemente nunca se conocerán.

¿Alguien en su sano juicio puede creer que el tiempo de carcelería ha servido para que Cruz Arce reflexione sobre sus crímenes, se arrepienta de ellos y que ya está listo para reinsertarse en la sociedad y convertirse en un hombre de bien? Esta cuestionada excarcelación pone en tela de juicio el mecanismo de beneficios penitenciarios. No se trata simplemente de sacar la calculadora para sumar y restar días de condena. Gracias a autoridades sin sentido común, Jhon ‘Pulpo’ está libre para volver a extender sus tenebrosos tentáculos por el norte del país.