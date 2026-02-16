Inicio
Mano dura, ¿mano milagrosa?

“En el país la debilidad institucional está extremadamente vinculada al soborno, el cohecho, la amoralidad y otros delitos o conductas alejadas de la responsabilidad de ser gobierno”.

    Santiago Pedraglio
    Por

    Sociólogo

    "En el Perú, la extrema debilidad institucional del Estado y su porosidad respecto de la corrupción propiciarán una concentración mayor del poder autoritario". (Ilustración: Giovanni Tazza)
    En el debate electoral, la mano dura aún aparece como la mejor receta frente a la inseguridad en el país. La decisión clave sería esa; lo demás vendría como consecuencia. Pero ¿qué significa ‘mano dura’? Implica, sobre todo, recortar derechos personales para, supuestamente, apresar o eliminar a delincuentes de manera expeditiva, sin tanto papeleo ni fiscales. Quien piense que esa propuesta es equivocada, peligrosa o unilateral será acusado de defensor de delincuentes, terroristas y demás.

