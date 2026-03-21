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Marcar el ritmo en la era de la IA

“En un mundo gobernado por algoritmos, la lucidez no puede automatizarse”.

    Francisco Miró Quesada Westphalen
    Por

    Periodista y docente

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    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    La inteligencia artificial se nos presentó como una panacea de la eficiencia. Se nos prometió un mundo de procesos más ágiles y fluidos, donde el tiempo, un recurso siempre escaso, cedería ante el poder del algoritmo. Sin embargo, más allá de la promesa de ahorro operativo, emerge una realidad más compleja y menos discutida. La IA no es solo un motor de aceleración, sino también un factor que erosiona viejas ventajas competitivas.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.