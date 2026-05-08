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Más enredado que pelea de pulpos

“Esto no pone en duda las buenas intenciones de los jurados, pero ya sabemos que de ellas está empedrado el camino al infierno”.

    Carlos Basombrío Iglesias
    Por

    Analista político y experto en temas de seguridad

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Todos sabemos, hasta el hartazgo, que la ONPE ha ocasionado uno de los destrozos más graves que haya tenido lugar en una elección en el Perú. Y que, aun así, no hay indicios sólidos de fraude. Pero, a la vez, según Ipsos, el 45% piensa que sí lo ha habido. Sabemos también que “Porky” no reconocerá resultados de elecciones o auditorías si no son de su entero gusto. Añade gasolina al fuego el hecho de que los candidatos en segunda vuelta son lo peor que puede pasar para la otra mitad en la que se ha partido el país.

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