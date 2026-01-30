No vale confiarse

En lo que va del 2026, hay dos titulares económicos que se repiten una y otra vez: el desplome del dólar y los nuevos récords históricos del oro, la plata y el cobre.

En el Perú, el precio del dólar se sitúa en S/3,346, un nivel que no se registraba desde enero del 2020 y, aunque el tipo de cambio se ha mantenido más estable aquí que en otros países, los exportadores que no están bendecidos por los precios históricos de los minerales deben estar preocupados.

Las dos grandes preguntas son hasta cuándo y hasta cuánto puede seguir bajando el dólar. Si se le pregunta a Donald Trump, el arquitecto detrás de las decisiones económicas y geopolíticas que están llevando a los inversionistas globales a huir del dólar, la pérdida de valor del billete verde es “estupenda” (‘great’) para sus empresas exportadoras.

¿Qué nos ha llevado aquí? Una combinación de políticas comerciales erráticas por parte de Estados Unidos, su alto déficit fiscal, las amenazas a Groenlandia y la intervención en Venezuela, así como los ataques a la autonomía de la Reserva Federal y la expectativa de que esta baje sus tasas, han hecho que el billete verde pierda su lugar en el podio de los ‘paraguas’ financieros favoritos y se lo ceda a los metales, por lo que, al menos por el momento, la mayoría coincide en que el dólar podría seguir debilitándose.

¿Cómo esto impacta al Perú? Que la onza troy de oro haya alcanzado los US$5.500, la onza de plata haya superado los US$117 y que el cobre ronde los US$6,30 por libra, son buenas noticias para el país porque incrementa los ingresos del fisco peruano y esto genera un cierto alivio para el déficit fiscal –la diferencia entre los ingresos y los gastos–. El tema es que también presionan a la baja el tipo de cambio, lo que afecta nuestros productos de exportación.

Pero creo que el mayor riesgo es que este ‘boom’, que nadie sabe cuándo va a durar, pueda darle ideas al próximo presidente sobre cuánto puede gastar. Un análisis de Videnza Instituto mostró que la mayoría de planes de gobierno generaría un aumento en el presupuesto público de, al menos, 10%.

Lo que quisiera escuchar de los candidatos, más bien, es cómo van a incrementar la producción legal de minerales, cómo combatirán la minería ilegal y cómo guardarán recursos fiscales para las tormentas que podrían avecinarse si, por ejemplo, el desplome del dólar se le escapa de las manos a Trump.