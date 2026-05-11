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Olvidar a Castillo es repetirlo

“La cuestión de fondo no es solo qué hará Sánchez, sino qué estamos haciendo quienes vimos todo esto. No basta indignarse entre convencidos”.

    Gabriel Daly
    Por

    Experto en políticas públicas

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    "Olvidar el Caso Castillo es abrirle la puerta a su regreso bajo otras formas. Si Sánchez encarna esa amenaza, esta vez nadie podrá decir que no fue advertido". Ilustración: Giovanni Tazza
    "Olvidar el Caso Castillo es abrirle la puerta a su regreso bajo otras formas. Si Sánchez encarna esa amenaza, esta vez nadie podrá decir que no fue advertido". Ilustración: Giovanni Tazza

    Hace un año publiqué “No olvidar: el Caso Castillo”. Hoy ese texto vuelve a cobrar pertinencia porque el Perú suele pasar la página con demasiada prisa. Cuando una sociedad olvida sin aprender, la factura la pagan sus instituciones, la inversión y, finalmente, la democracia.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.